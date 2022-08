Umbhali nomqondisi yinkakha u-Aubrey Sekhabi, naye othekele lo mdlalo encwadini esihloko sithi We Are Going To Kill Each Other Today: The Marikana Story, eyabhalwa ngokuhlanganyela nguThanduxolo Jika, Felix Dlangamandla, Lucas Ledwaba, Sebabatso Mosamo, Athandwa Saba noLeon Sadiki. Le ncwadi ibheka impilo yabasebenzi basemayini nemindeni yabo nezigameko ezaholela esibhicongweni. Ibuyela emuva ezindaweni abadabuka kuzo bese idalula amagama amaqhawe asala enkundleni.