KwiBest Supporting Actress emafilimini kubambene phezulu uMandisa Vilakazi weSalamina, uNonhlanhla Mlanduli we-Obligated noKhanyisile Mkhize weHunan Nature.

UMBALENHLE MAVIMBELA

UVeron Vadiyelu noThami Dlamini be-Untitled For Now noVuyo Biyela babhaxulana emkhakheni weBest Newcomer Actor emafilimini. KwiBest Director in Film kutholene phezulu u-Andile Buwa weSalamina, uLamma Bonhomme weTime and Tide, u-Omelga Mthiyane weThe Funeral noRichard Green weTokoloshe The Calling. Eqoqweni leBest Newcomer Actor kwezethelevishini kubangisana uFanele Ntuli weDurban Gen, Omega Mncube woZalo noKhanyisani Kheswa weVula Vula.

UFANELE NTULI

Emunxeni weBest Actor kwithelevishini kuboshelwe uWiseman Mncube woZalo, uThobelani Nzuza weHostela, uMavuso Magubane weDurban Gen noSiyabonga Shibe woZalo. KwiBest Newcomer Actress emafilimini kukhona uGugu Togara weSalamina, Bongeka Xaba woThando Nobukhosi noLwandile Xaba weTokoloshe The Calling. UThembinkosi Twala weSalamina, uNgabade Mazibuko weNkabikazi noSir Roelof Twijnstra weTikoloshe The Calling baqhudelana koweBest Supporting Actor emafilimini. KwiBest Short Film kuqhathwe i-Untitled For Now, Time and Tide neYou're My Reason. KwiBest Use of KZN in Music Video kuboshelwe uThokozani Khumalo-Igowane Production, Scelo Gowane- eGoli noThokozani Khumalo- Zulu Omnyama. KwiBest Feature Film kutholene iGazi Liyajika, Eljelailati neTokoloshe The Calling.