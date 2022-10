Lumi kanje uhlu lwamaciko aqhudelana kuma-Eminent Video Music Awards akulo nyaka:

Best Newcomer: Themba Broly-Uyangifaka noZukoSA-Qhawe Lami. Best Afro Pop: Malungelo- Nguwe neJaziel Brothers- She's The One. Best Picture: Bello noGallo- Imali Iyagezana, DJ Ngwazi& MasterKG- Uthando, Christall- Wonder noSoul Barbie- My Money. Best Traditional Gospel: Malenas- Okholwayo, Sandile Buthelezi- Ngithi Sindiswa, Odwa Sikhosana- Sithi Eneyah no-Omega Khonou- O Molimo.

Best Accapella: Abathandwa- Umhlatshelo noJehovah Shalom: Look and Alive. Best R&B: Thabsie- Finally noZoli Sway-Musicine. Best Choreograph: Makhadzi- MaGear, Kamo Mphela- Ghost noVukani- Lwamanga. Best Visuals: Bello noGallo- Imali Iyagezana, Mr Music- Wangigila Khanyi, DJ Tira- Sikilidi. Best Edited Video: Zahara- Izolo, Tamarsha- Mtasekhaya, Hloni- Shiki Shiki, Thando L Ngcobo- Ngiyabusa noGodwin Omighale- Able God. Best Afro House: Zanda Zakuza- I Believe, Sun El Musician- Higher noRhyma- Ngiyakucela Mama, Prince Benza- Ngiyavuma, Mobi Dixon- When House Was A House noRethabile- Uvalo. Best Group: Jaziel Brothers, Jamali neWorst Behaviour. Best Art Directed Video: DJ Yessonia- Happy, Sun El Musician- Higher, Nayz- Ye, Chamte Heart- Testimony neMalenas- Okholwayo. Best Ama-piano Video: DJ Kboz- Frasher, Wanitwa Mos, MasterKG noLowsheen- Sofa Silahlane. Daliwonga- Abo Mvelo, Hloni- Shiki Shiki. Best Music Video Production Company: Slowman Films, Y-Epresss TV ne-Ambitious Records. Best Female: Lwah Ndlunkulu- Ithuba, Makhadzi- MaGear, Odwa Sikhosana- Sithi Eyanah noDJ Yessonia- Happy. Best Male: Kboz- Frasher, Mduduzi Ncube- Isitimela, Xowla- Buyisa noDonald- I'm In Love. Best Collaboration:Bello noGallo- Imali Iyagezana, Z'yamQuksa& Imfezemnyama- Unembeza, Shasha& Amp noKamo Mphela - Ipiano namaQTwins- Alusafani.Best Hip Hop: Lady Twist- Yim Lo, Twissted Kid- Jeans W Racks, Big Zulu- Inhlupheko noK.O- Playback. Best Styled Fashion: Tamarsha- Mtasekhaya, Cece- Hamba Naye noZanda Zakuza- Africa. Best Directed: N- The Queen- Ndozozibonela, Cece- Hamba Naye, Malenas- Okholwayo noNayz- Ye. Best Female Vocalist- Nomfundo Moh- Soft Life, Lwah Ndlunkulu- Ithuba, Mmatema- Yahweh noChamte Heart- Testimony. Best Clap Tap: True Faith Gospel Choir: Jeso Kena neBaledi Ba Morena- Kae Le Kae. Best Video Visual Effects: Sdala B- Khanyisa, Pearl- On My Own, Mobi Dixon- When House Was A House noSandile Buthelezi- Ngithi Sindiswa. Best Video Of The Year: Bello noGallo- Imali Iyagezana, Makhadzi- Zwivhuya, Donald- I'm In Love noZakes Bantwini- Osama. Best Live Recorded: Takie Ndou- The Great Revival, Sbu Noah- Psalms of Sbu Noah, Sbu Banda- Pentecost Move noBusi Radebe- The Grace Encounter. Best Storyline: Odwa Sikhosana- Eyanah, Malenas- Okholwayo noThembi Magubane- Tshela UJesu. Best Kwaito: Mthandazo Gatya- Abafana noProfessor- Ezangakini. Best Community Life Changer (Not Voted): Queen Patience no-Odwa Sikhosana.