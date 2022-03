KUGQUGQUZELWA abantu ukuthi babhalele isiteshi babe neziphakamiso ngohlobo lwezinhlelo abafuna zidlale nezikhathi abafisa zisakazwe ngazo kwithelevishini.

Lokhu kushiwo inhloko yesiteshi sethelevishini iS3 uPat van Heerden eCargo Hold eShaka Marine, eThekwini emcimbini wokwethula izinhlelo ezintsha nezibuyayo kwiS3 ebiyaziwa ngeSABC 3 phambilini.

Kulo mcimbi obuhlanganisa osaziwayo abahlukene, izikhulu zeS3 kanjalo nabezindaba uPat uthe ababukeli kumele bazi ukuthi banelungelo lokubeka imibono ngezinhlelo ezikhonjiswa kwithelevishini. UPat uthe bazivulile izandla kubabukeli abakhonondayo, abanezincomo noma abenezinhlelo abangafisa zisakazwe kwiS3.

" Into esifuna ukuyenza ukuqinisekisa ukuthi siqhamuka nezinhlelo ezizohlomulisa intsha kube khona ekuzuzayo ingagcini ngokubukela nje kuphela. Okunye okuhle ukuthi sinezinhlelo ezilungele wonke umuntu, sinezindaba ezizimele kanjalo nezinhlelo zezingane.Kukhona nemidlalo eyahlukene nezinhlelo zaphakathi nezinsuku ezihlanganisa osaziwayo baphesheya kwezilwandle,"kusho uPat.

Kulindeleke ukuthi kusukela ngenyanga ezayo kuqale izinhlelo ezahlukene okubalwa kuzo i-The Estate, Unpacked with Relebogile Mabotja, Fleabag, Narcos Mexico, Secret Sauce, 21 Again, Masked Singer, Serengeti, Speechless, Fresh Off The Boat, In The Long Run, Til Death Do Us Part, Never Heard, For Coloured Girls, The Hate You Give, Expedition with Steve Backshall, A Perfect Planet.