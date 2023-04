LUHOXISWE ngomzuzu wokugcina ngoLwesine uhlelo lweMoja Love, i-AsiNna, emuva kokufakwa eNkantolo eNkulu eGoli kwesiteshi neMulti-Choice, ngabenhlangano yabammeli baseKZN, iJustice for Prisoners and Detainees Trust for Human Rights, neTJM Trading.

Ukuhoxiswa kohlelo kwenzeke ngemva kwezikhalo zenhlangano elwela amalungelo abantu ababoshwe ngokungekho emthethweni neTJM Trading, besola iMoja Love ngokudla amandla abo. Isolezwe libikile phakathi nezinsuku ukuthi iJustice for Prisoners and Detainees Trust for Human Rights, ithukuthele emuva kokuba iMoja Love isakaze uhlelo olufana ncimishi neyabathumelela lona oluthi, The Miscarriage of Justice.