ABOMDLALO okuke kwavela izindaba zokuthi uyaphela kwiS3, iThe Estate, sebeveze ukuthi abekho ezinhlelweni zokuwuqeda maduzane.

USDUMO Mtshali ungomunye wabalingisi bomdlalo iThe Estate kwiS3 osekuvele ukuthi lo mdlalo uyaqhubeka njengoba isizini entsha izoqala maduzane ISITHOMBE: SIGCINIWE

Lokhu bakusho bethula izinhlelo ezintsha ngesonto eledlule, eThekwini, eShaka Marine World.

Lo mdlalo oqale ngonyaka odlule kwiS3, ukuya kwawo kwiSABC1, kulandelwe izindaba zokuthi awenzi kahle kwiS3, nokuphoqe ukuthi ungeniswe esiteshini esinye ukuze udonse abalaleli.

Isolezwe libe nengxoxo ekhethekile noDon Gumede onguphrojusa wawo, oveze ukuthi ababukeli bomdlalo abehlise umoya njengoba kungekho zinhlelo zokuphela kwawo.

“Engingakusho nje ukuthi simatasa, silungiselela ukushutha isizini entsha yawo. Sizomemezela ekuhambeni kwesikhathi ukuthi izoqala nini futhi engingakusho ukuthi iqukethe abalingisi abanohlonze kakhulu, ababukeli balo mdlalo abazobamba ongezansi uma sesibaveza kubona.

“Lo mdlalo wenze kahle kakhulu njengoma manje umile ku-3 million wababukeli. Ngisho nakwiSABC1, wenza kahle kakhulu. Sisebenza phezu kwezinhlelo zokuthi ukhonjiswe kuzona zonke iziteshi zethu, hhayi ngoba ungenzi kahle kodwa yinto eyenziwa yizona zonke izinkampani zethelevishini,” kuchaza uDon.

Uveze ukuthi kulo mdlalo bazobonakala beshutha ezindaweni ezihlukene ukuze bawenze uhehe futhi ugxile ngaphandle.

“Sifuna ukuba umdlalo okhuluma ngezinto ezihlukene esizibona njalo emiphakathini yethu, emalokishini emakhaya nakunoma ikuphi la siphila khona. Isifundazwe iKZN, singesinye esibheke kusona, njengoba sibona ukuthi imidlalo efana noZalo neDurban Gen, eqoshwa kusona, yenza kahle futhi ikhombisa ubuhle baso nethalente elikhona,” kuchaza yena.

Uthe abalingisi abakhona manje bahlele ukuthi bazikhulise izindawo abazilingisayo njengoba iningi labo lizobuya kusizini entsha uma isiqala.

Emcimbini u-S3 ugqugquzele abantu ukuthi babhalele isiteshi babe neziphakamiso ngohlobo lwezinhlelo abafuna zidlale nezikhathi abafisa zisakazwe ngazo kwithelevishini.

Kulindeleke ukuthi kusukela ngenyanga ezayo kuqale izinhlelo ezahlukene okubalwa kuzo i-Unpacked with Relebogile Mabotja, Fleabag, Narcos Mexico, Secret Sauce, 21 Again, Masked Singer, Serengeti, Speechless, Fresh Off The Boat, In The Long Run, Till Death Do Us Part, Never Heard, For Coloured Girls, The Hate You Give, Expedition with Steve Backshall ne-A Perfect Planet.