NONKULULEKO NHLAPO
NGEMUVA kweminyaka elinganiselwa kwengu-60 kubukwa uhlelo iDays of Our Lives kuleli, abakwa-e.tv sebeveze ukuthi bayaluvala.
Lokhu kulandela isimemezelo salesi siteshi sokushintsha izinto ngezinhlelo ezintsha.
Lolu hlelo lwaludlala ku-SABC 1 naku-SABC3 ngaphambi kokuba luthathwe i-e.tv eminyakeni emibalwa edlule.
Lesi siteshi siveze nokuthi silaxaza izinhlelo zaphesheya i-NCIS neChicago.
Kuthiwa lezi zinguquko zizoqala ngenyanga ezayo lapho bezongenisa uhlelo olusha sha i-The Black Door.
Lolu hlelo lunabalingisi abafana noZamani Mbatha, Sello Ramalahloane, Velaphi Mnisi, Linda Sebezo noGabisile Tshabalala.