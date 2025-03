IQEMBU laseMthwalume, eNingizimu yogu KwaZulu-Natal, iWoodblock DJs, liqokwe amahlandla amane kumaMetro FM Music Awards. USIMAMANE Lokhu kuvele emcimbini wokumenyezelwa kwabaqokwe kulo mqhudelwano eSandton eGoli ngoLwesine.

Lezi zinsizwa zodumo lwenoni elithi Skuta Baba ziqokwe emunxeni weSong of the Year, Best Viral Challenge, Best Music Video nakwiBest Collaboration nge-remix yale ngoma esezihambisana kuyo noCassper Nyovest, Kwesta noKane Keid. IWoodstock DJs ithe ikujabulele kakhulu ukuqokwa ngoba kusho ukufezeka kwephupho labo kusukela ngo-2018. Ibe seyinxusa abathandi bomculo ukuba bavote ngobuningi babo ukuze babuye nazo lezi zindondo. Kulo mcimbi bekukhonya amaciko aKwaZulu-Natal ngoLwesine. Uhlelo lwalo mcimbi beluphethwe wuSiphesihle Vazi waseNewcastle n-oAyabulela "Zola Zeelovin" Mhlongo waseThekwini. Kubaculi bekunandisa uNaledi Aphiwe waseNanda, uSimamane waseMlaza, uNkosazana Daughter waseThekwini neWoodblocks DJs yaseMthwalume. Phakathi kwezicukuthwane kungabalwa abebeyizihlabani zeMamelodi Sundowns, uTeko Modise noHlompho Kekana.

Kweminye iminxa kuboshelwe kanje: Artist Of The Year: Tyler ICU, Kabza De Small, Morda, Makhadzi noKelvin Momo. Best Duo/Group: Wanitwa Mos & Nkosazana Daughter, Shakes & Les, Black Motion, Blaq Diamond ne-Artwork Sounds.

Best Female Artist: Xolly Mncwango, DBN Gogo, Babalwa M, Nontokozo Mkhize noMakhadzi. Best Male Artist: USimamane, Dlala Thukzin, Kabza De Small, Kelvin Momo noTyler ICU. Best New Artist: Mawelele, Phila Koshin noNeo Dube.

Best Styled Artist: Mawhoo, Focalistic, Morda, DBN Gogo no-Oscar Mbo. Best Dance Song: Can't Get- Caswell & Nobuhle, Sohlala Sisonke- Dlala Thukzin, Hayi Baba- Chronical Deep, Leehleza noKabza De Small, Vuka - Oscar Mbo and Jazzworx neNdisize- Ami Faku. Best Gospel Album: Lindiwe- Nontokozo Mkhize, Heavenly Psalms Level 2- SbuNoah, Unusual- Xolly Mncwango, According To Grace, A One Man Show- Ayanda Ntanzi neJesus To The City V2- Mmuso Worship.

Best Hip Hop Song: Let Me Cook- K.O, Uvalo- Usimamane noSjava, War-eMtee, Too Much- Skhandaworld neWishlist-Tony Dayimane, Usimamane, Kwesta noYanga Chief. Best Jazz Album: Unomkhubulwane- Nduduzo Mkhathini, Sankofa-Thandiswa Mazwai, Hladi-Linda Sikhakhane, Ndilapha- Nomfundo Xaluva neDirge For Our Fathers-Sydney Mavundla. Best Kwaito/Gqom: Utshwala- Funky Qla, Argento Dust noMaline Aura, Ekhaya- Mr Thela noBeast RSA, Fomo- Goldmax, Dlala Thukzin noFunky Qla, Singenzenjani- DJ Tira ne-Amaweekend- Goldmax & Blacks Jnr.

Best Produced Album: Lindiwe- Nontokozo Mkhize, Finally Famous Too- Dlala Thukzin, DIY3- eMtee, Ntsako- Kelvin Momo neSankofa-Thandiswa Mazwai. Best RNB Song: Risk- Shekhinah, All My Life- Mawelele& Kwesta, Love Me Slowly-Elaine, Best Friend (Control)-Langa Mavuso noTonight- Nanette, Tellaman noNasty C. Best African Pop Song: Umusa-Nomfundo Moh, Piki Piki-Blaq Diamond, Romeo & Juliet-Naledi Aphiwe noMawelele, Typhoon- Sjava neThe Quellers ne-UMdali-Mlindo The Vocalist noDJ Maphorisa.

Best Amapiano Song: Selimathunzi-DJ Stokie, Zee_Nhle, Sobzeen noFaith Strings, Yebo Lapho (Gogo)- Felo Le Tee, Scotts Maphuma noThabzatte, Kwelanga 2.0- Bassie, M-Touch, Ranger no-Amaza, Biri Marung -Mr Pilato, Ego Slimflow noTebogo G Mashego neSdakiwe Sbali- Blaq Major. Best Collaboration Song: Yebo Lapho (Gogo)- Felo Le Tee, Biri Marung -Mr Pilato, Kwelanga 2.0- Bassie, Skuta Baba (Remix)- Woodblock DJs neWishi Wishi- Kabza De Small & Vigro Deep. Best Music Video: Skuta Baba Remix- Woodblock DJs, Ndisize- Cairo, Uvalo - Usimamane noSjava, Kwelanga 2.0 neBiri Marung -Mr Pilato.

Best Viral Challenge: Biri Marung - Mr Plato, Wishi Wishi- Kabza De Small noVigro Deep, Skuta Baba Remix-Woodblock DJs, Yebo Lapho (Gogo)-Felo Le Tee neMKK-Kwat. Song of the Year: Sdakiwe Sbali- Blaq Major, Number 1- Makhadzi, Skuta Baba Remix- Woodblock DJs, Yebo Lapho (Gogo)- Felo Le Tee, Kwelanga 2.0- Bassie, Ndisize - Cairo, Biri Marung -Mr Pilato, Funk 99- Shakes & Les, Wishi Wishi -Kabza De Small neMKK- Kwat. *Ukuvotela abaqokiwe ubhala kanje: *120*45787#