KUZOBE kusindwe ngobethole kusasa esigodlweni saseMlambomunye: Umsamo Institute, eMgungundlovu. Ukhozi FM luzobe lubungaza igxathu lokufinyelela esibalweni sabalaleli abangu-8 million.

Izithameli ezizobe zihambele umcimbi obizwa, ngoKhozi 8 Million Sesifikile Celebration, zizofinya ngendololwane, njengoba owayengumsakazi kulesi sikhondlakhondla sesiteshi esingunombolo 1 e-Afrika, nongumsunguli walesi sikhungo sokwelapha ngesintu, uDkt Bhedlindlaba "VVO" Mkhize, ugingqe ingangamela yenkomo ngenhloso yokubungaza abasebenzi nabalaleli boKhozi FM.

Kwabazobe bethula izinkulumo kubalwa ababengabaphathi bomsakazo okungoMfundisi Hawu Mbatha; Nksz Zamambo Mkhize noMnuz Bonga Mpanza.

Ozokhulumela umndeni woKhozi, ngumfelokazi kaBlodloza Nzimande, owayengumphathi womsakazo nongasekho, uNkk Zandile Nzimande. UMfu Prince Zulu uzovula umcimbi ngomkhuleko bese umphathi omusha uSbongi Ngcobo ethule amazwi okubonga. Uhlelo luzobe lubanjwe ngokudedelana ngabasakazi besiteshi okungoNonhlanhla "Mroza Wangempela" Buthelezi, uSipho "DJ Sgqemeza" Mbatha; uSelbeyonce Mkhize; Siya Mhlongo; King Sifiso; Beekay noDudu "Lady D" Khoza.

UVVO owazakhela udumo esasakaza uhlelo lwasekuseni iKhethelo Lasekhaya kuseyiRadio Zulu, uthe konke kumi ngomumo ngezinhlelo zomcimbi. Wathi kusho lukhulu kuyena ngoba oKhozini yilapho athwasa khona okokuqala. Lo melaphi wendabuko uzozwakala bukhoma ohlelweni lukaNkosinathi Mshengu iLove Zone: Ezingasoze Zabuna, eqhulula ikhethelo lakhe lezingoma.

Phakathi kwezingoma ezingase zidlalwe kubalwa eyama-O Jays ethi You Have Hook On Me; eyamaManhattans ethi Kiss And Say Goodbye; Sifiso Ncwane Kulungile nezinye eziningi. Uthe lezi zingoma uzikhethiswe yizinto ezintathu.

"Ngithe uma ngibheka impilo ngakhumbula ukuthi ngathola umkami uMaDuma, ngisasebenza emsakazweni. Namanje ngisamthanda njengasekuqaleni. Yingakho ngikhethe ingoma ka-Uncle Sam ethi When I See You Smile."

Uthe ngekaBruce Hornsby And The Range esihloko The Show Goes On ukhumbula ngayo ozakwabo abangasekho ayesakaza nabo ngezikhathi zakudala, okungoThokozani Nene; Wenzel Mnisi; Kansas City Mchunu; Bhodloza Nzimande; Joshua Mlaba; Phillip Bafana Zwane nabanye.