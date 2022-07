ABAKHOLWANGA abeziteshi zomphakathi, uMinenhle “Minimizer” Masondo noNompumelelo “Helicopter” Ndlovu, beqhathwa nasebevelele emkhakheni womsakazo nowethelevishini kuma-1st Annual Basadi in Music Awards. UMinenhle, ongumsakazi weBehind The Curtain kwiMvula 98.5 FM, uqokwe kumunxa we-Entertainment Radio Presenter of the Year, lapho edlanakhona imilala no-Anele Mdoda we947, uLerato Kganyago weMetro FM, uJabulile Vilakazi weSekhukhune FM noLebo Jojo Mokoena we-Opulance Radio.

SONGWRITER OF THE YEAR: Amahle; Azana; Jamie Lee Sexton; Msaki noSkye Wanda. TRADITIONAL ARTIST OF THE YEAR: Candy Tsamandebele; Mphoroku Morutini, Ntunja; Zipho Radebe noBasetsana Ba Setso. POP ARTIST OF THE YEAR: Bonj; Holly Rey; Jacky Carpede; Jamie Lee Sexton noShekhinah. SONG OF THE YEAR: Bambelela-DBN GOGO&Felo Lee Tee; Ghanama - Makhadzi; Phakade Lami-Nomfundo Moh; Banyana Ke Bafana- Pabi Cooper neQuestions-Shekhinah.

DJ OF THE YEAR: DBN GOGO; DJ Zinhle; Lamiez Holworthy; Lerato Kganyago noLesego M. SSOFTFREE DANCE ARTIST OF THE YEAR: Simmy; Lady X; Laloya Fox; Lizwi noRethabile Khumalo

AC WINES JAZZ ARTIST OF THE YEAR: Linda Tshabalala; Shannon Mowday; Thembelihle Dunjana; Zodwa Mabena noZoe Modiga. SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR: Yaya Mavundla; Mihlali Ndamase; Mandz.Not.Hot; Khanyisa Patricia Jaceni noBad Milk. SAMPRA AMAPIANO ARTIST OF THE YEAR: Pabi Cooper; Lady Du; Kamo Mphela, DJ Fonzi noBoohle. KAYA959 AFRIPOP ARTIST OF THE YEAR: Amahle; Amanda Black; Nomfundo Moh; Phumla Music noSkye Wanda. NEWCOMER ARTIST OF THE YEAR: Buhle Womculo; Chairo; Millie Ngwalangwala; Ntomza noPaige. RAP/HIP-HOP ARTIST OF THE YEAR: Yashna; Nadia Nakai; Moozle; Gigi Lamayne noBoity. GOSPEL ARTIST OF THE YEAR: Bathabile Sikhosana; Chairo; Mmatema; Puleng March noTsusie.

* Imininingwane egcwele yokuvota itholakala ngokungena ezinkundleni zokuxhumana zeBasadi In Music Awards.