KUNINGI obekwenzeka kumaGrammy Awards izolo, okubeke iNingizimu Afrika ezingeni eliphezulu.

Ukuwina kukaDJ Black Coffee kukodwa, kunyakazise izinkundla zokuxhumana, kwabonalaka noMengameli Cyril Ramaphosa ephumela obala ngokuhalalisela le nsizwa egama layo langempela wuNkosinathi Maphumulo.

Akubanga wuRamaphosa yedwa ozwakalise ukujabulela uMaphumulo, kodwa noNdunankulu Sihle Zikalala wesifundazwe iKwaZulu-Natal naye uthe ngeke asale ngaphandle.

Kuthe kuse njalo kwaba khona abagqamisa ukuthi nentokazi uDoja Cat ewine eyeBest Pop Duo ehambisana noSZA ezalwa yinsizwa yaseMlaza nayo engumlingisi ovelele kuleli, uDumsani Dlamini.

Sesithi sikuzwe konke okwenzeke emcimbini wayizolo, memfu i-video yegeza lensizwa yakuleli esizinze phesheya, uTrevor Noah.

UNoah bekunguyena obephethe umcimbi wayizolo, njengosomahlaya, ubelokhu ewaqhulule njalo amahlaya akhe njengenjwayelo.

Lilodwa elishiye abakuleli bebambe ongenzansi.

Abathandi bomculo bangenise ezinkundleni zokuxhumana bevumelana ngokuthi ngabantu bakuleli kuphela abakuqondisisayo okushiwo wuNoah.

Ngale kwale “nhlamba” uTrevor Noah unconywe ngendlela abegqoke ngayo. AbeGQ Magazine bathe akalenzi iphutha uma ehlanganisa ukotini.

AbamaGrammy bona bathe ungumethuli ovelele, yingakho bemumemile. Bathi uyinkosi yosomahlaya.

A host so nice, we brought him twice! Let's give it up to our comedy king @TrevorNoah! #GRAMMYs