Kube sekulandela uMondli naye owenze abekuthembisile njengoba ejabulise abantu ngezingoma ezintsha nezindala aduma ngazo.

Kube sekungena uRegina oqhulule amanoni ezingoma okukhona kuzo ethi A Whole New World, If I Could nezinye.

Umcimbi uvalwe nguChris Walker naye oqhulule awakhe amanoni, waxuba nawokholo ezingoma okukhona kuzo ethi How To Heal A Broken Heart, Give You All My Love nezinye.