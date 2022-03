CHARLES KHUZWAYO

UTHEMBI NYANDENI

UKUZIBULALA kwentsha, ukukhishwa kwezisu, ukukhulelwa nokuhlukumezana ngezinye zezigameko ezisukumise owayengumlingisi weScandal!, uKagiso Modupe, ukuba adidiyele ifilimu esihloko sithi Thando.

UKagiso uthe le filimu ikhuluma ngentombazane enguThando (okuyindawo elingiswa nguZikhona Bali), okuyitshitshi elinamahloni elihlukunyezwa ngesihluku ngezinye izingane esikoleni. Uthe inhliziyo kaThando iba buhlungu kakhulu uma ukuhlazeka kwakhe sekusabalala ezinkundleni zokuxhumana. "Ugcina eseduduzwa ezingalweni ze-blesser elimenza azizwe eyintokazi ekhethekile futhi aze abuyelwe ukuzethemba uma limgixabeza ngezipho ezihlukahlukene."

UZIKHONA BALI

Uthe leli-blesser ligcina selifaka uThando empilweni angakaze wayicabanga. Ngebhadi lo mlisa usuke engamthandi kodwa usuke emholela ophathe. Yize le filimu ididiyelwe futhi iqondiswe wuKagiso, kodwa abalingisi abaqavile nguZikhona ongu-Asanda kwiDiepcity, uThembi Nyandeni obenguMaNcwane kwiSibaya kodwa oselingisa kuZalo, uSiyabonga Shibe osekwiHlomu The Wife, uJerry Phele wodumo lukaMofokeng kuMuzi Wezinsizwa, uMpho Sepeng weRing of Lies, uKhayakazi Kula, uSannah Mchunu onguZodwa kwiGomora, uGoisang Noge onguNaledi kwiHlomu The Wife noToivo Muofhe.

UKAGISO MODUPE

UKagiso uthe inhlosongqangi ukwenza le filimu ifundise futhi ibuye inikeze ithemba kubantu abasha abathwele kanzima ngenxa yezingqinamba eziningi " abaze bacabange nokuzibulala. Le filimu idingida ngezihloko zodlame lobulili, lapho amantombazane esuke ezama ngayo yonke indlela ukuvelela njengozakwabo besilisa nokuthi ukuhlukumezana kuholela kanjani ekuzibulaleni kwentsha."

Umdidiyeli omkhulu wefilimu, uRashaka Muofhe, uthe nokuhlukana ngokwebala kuyakudala ukucwasana nokubandlululana. Uthe labo abanesikhumba esimnyama ngokujiyile bavamise ukubandlululwa ngababizwa ngama-yellow bone.

"Sifuna ukutshela intsha ukuthi noma ngabe umbala wesikhumba sayo unjani kodwa kufanele yazi ukuthi ibalulekile, yinhle futhi kufanele izigqaje ngesikhumba sayo," kuphetha uRashaka.

Le filimu igile izimanga emqhudelwaneni wezindondo e-USA, ngesikhathi ihlabana kwi-Idyllwild Cinema Festival emunxeni weBest Director (Kagiso), Best Actress (Zikhona), Best Feature Film nakoweBest of Festival.

Izoqala ukukhonjiswa kuleli kusukela ngomhla ka-8 Ephreli.