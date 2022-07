Zontathu lezi zintokazi ziqokwe kathathu emikhakheni eyahlukene. UNomfundo Moh oshisa izikhotha kulezi zinsuku uqokwe emkhakheni weKaya959 Afropop Artist of the Year, Artist of the Year neSong of the Year ngengoma yakhe ethi Phakade Lami.

U-DBN Gogo uqokwe emkhakheni we-Artist of the Year, DJ of the Year neSong of the Year ngengoma yakhe ethi Bambelela.

UPabi Cooper uqokwe emkhakheni we-SAMPRA Ama-piano Artist of the Year, Artist of the Year neSong of the Year ngengoma yakhe ethi Banyana ke Bafana.

Umsunguli walo mcimbi uHloni Modise uthe bayaziqhenya kakhulu ngabaculi abanamava abaqokwe kulo mcimbi wabo wokuqala.