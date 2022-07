Ebuzwa ngokuthi waqhubeka kanjani ukuthandana noSenzo esezwile ukuthi ushadelwe, uphendule ngokuthi akaqhubekanga naye kodwa uSenzo walaxaza obunye ubudlelwane ukuze aqhubeke naye.

Le nkulumo isisuse omkhulu umsindo ezinkundleni zokuxhumana njengoba abantu bevuse igama likankosikazi kaSenzo. Abanye bathi kuningi ayezokuzuza ngokufa kukaSenzo, abanye bathi mhlawumbe wayezama ukusoconga intombi kwaqondana kabi kukhona noSenzo.

SPEAK OUT!



Kelly Khumalo want her day in court and she also talk about Senzo’s marriage with Mandisa. 🙆🏾‍♂️🤯 pic.twitter.com/eFnRwEkQ2Z