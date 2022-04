NONKULULEKO NHLAPO

ADAYISA okwamagwinya ashisayo amathikithi omcimbi obhekwe ngabomvu ohlelwa ngumculi ongusomabhizinisi, uCassper Nyovest.

Sekunesikhathi lo mrepha amemezela umncintiswano wesibhakela phakathi kwakhe nozakwabo uNaakmusiq.

Ekuqalane kwaleli sonto, uNyovest wakhipha uhlu lwamaphakheji ahleliwe ale ndumezulu yomncintiswano ohlelelwe impelasonto yonke kusukela ngomhla ka 8 kuya kumhla ka 11 kwephezulu.

Umcimbi uzobe useSun City, eNorth West. Iphakheji yamathikithi ihlanganisa ukulala kule ndawo ubusuku obuthathu, imvume yokungena ezindaweni ezikhethekile kule resort, nethuba lokusondelana nosaziwayo.

Amathikithi ahlanganisa ukuba yingxenye yokuvulwa komncintiswano lapho kuzobe kukalwa khona isisindo sabashayisibhakela nokuthamela wona umncintiswano uqobo.

Ngokwemibiko yakamuva, asethengwe wonke amathikithi angaphansi kwephakheji kaR9000 okuyiwona abiza kancane kakhulu asethengwe wonke. Amathikithi asele ngabiza uR14 000 nabiza uR26 000.

Innocent!!!! Haha!!!! Only 57 packages left for #CelebCity next week!!!! Make sure you buy your package today on web tickets before they sell out!!!! Let's go!!! pic.twitter.com/1vqyfm7zov