Abantu abawuvali umlomo ngobuhle bale ndawo, bancoma kakhulu le ntokazi ngokusebenza ngokuzikhandla nokuvula amathuba emisebenzi.

Have you seen the #HairMajestybyDJZinhle flagship store yet? It is a shapeshifter, an inspiration to entrepreneurs and a bold (and beautiful) message that black women CAN have a luxurious grooming experience! Congratulations @DJZinhle pic.twitter.com/SPSmd9V0bI