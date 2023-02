ISIHLABANI somgijimi, uNkosinathi 'Pit Bull’ Mhlakwana, sithi umagange ngokuza nolunye unyawo kwiTotalsports Two Oceans Marathon yalo nyaka nokuholele ekutheni agweme ukugijima eminye imijaho esondelene nalo mjaho ngenhloso yokonga amandla.

Uqhube wathi: “Nakuba ngizoyigijima iBest of the Best, kodwa ngizoyigwema eminye imijaho esondelene kakhulu nomjaho iTwo Oceans Marathon.

Lapha ngikhuluma ngeDurban International Marathon ezoba ngoMashi, okungomunye wemijaho esezingeni eliphezulu kulesi sifundazwe saseKZN, kodwa ngeshwa engingeke ngikwazi ukubamba iqhaza kuwo iTwo Oceans. Ngizimisele ngokwenza kangcono kakhulu emjahweni walo nyaka, ngizimisele ukwenza isikhathi esingcono kunaleso engasenza ngonyaka odlule,“ kusho yena.

IBest of the Best izogijinywa ngoFebhuwari 26, isuka futhi iphelele eKings Park Athletics Stadium, eThekwini. Nyakenye uMhlakwana wadla umhlanganiso kulo mjaho ngesikhathi esiwu-2:16:33, nokube sekuholela ekutheni abahleli bawo iRavens Athletics Club ibeke lo mgijimi njengenxusa lawo (umjaho).