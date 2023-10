NGESIKHATHI abalandeli bebhola lombhoxo kuleli bevungama bezwakalisa ukungenami ngokungabikhona kowaseNingizimu Afrika ohlonishwa ngomklomelo kumaWorld Rugby Awards, ukaputeni weqembu lesizwe, uSiya Kolisi, ukhethe ukukhombisa ubuntu ehalalisela labo abahlabene.

Umcimbi wokuklomelisa ubungeSonto ebusuku eParis, eFrance, kusaphele usuku ezikaKolisi, amaBhokobhoko, zivikele isicoco seNdebe yoMhlaba ngokwehlula iNew Zealand kowamanqamu. Umdlali wama-All Blacks, u-Ardi Savea, uqokwe njengomdlali ovelele kakhulu emhlabeni ngo-2023. Uthole indondo yeWorld Rugby Men's 15s Player of the Year, ehlula u-Eben Etzebeth wamaBhokobhoko, uBundee Aki wase-Ireland no-Antoine Dupont waseFrance.

UKolisi, ekhuluma ngemuva kwalo mcimbi, uveze ukuthi kuyajabulisa ukuthi uSavea agcine ehlonishiwe ngomsebenzi omuhle asewenze iminyaka eminingi ilandelana. “Ungumfowethu futhi ngiyaziqhenya ngaye. Ngendlela engibona ngayo kufanele ngabe kade kwenzeka lokhu. Useneminyaka eminingi edlala kahle. Eminyakeni embalwa edlule bengizitshela ukuthi uzowuthola lo mklomelo kwangenzeka kodwa akayekanga ukusebenza kanzima,” kusho uKolisi. “Uyazi ngizizwa kanjani ngaye. Asikufihli lokho. Uma sibhekene enkundleni sobabili sikhipha wonke amandla esinawo, yize bengingaqondile ukumdlalisa kabi kowamanqamu. Uyazi ukuthi sihlezi sizinikela ngokuphelele enkundleni.”

Bekunabanye ababili baseNingizimu Afrika abebeqokwe eminxeni ehlukene kodwa nabo babuya belambatha. Umklomelo womqeqeshi ovelele uthathwe ngu-Andy Farrell ocija iqembu lase-Ireland, eqwaqwada umqeqeshi wamaBhokobhoko, uJacques Nienaber, u-Ian Foster waseNew Zealand noSimon Raiwalui waseFiji. UManie Libbok naye akawutholanga umklomelo weMen’s International Breakthrough Player, othathwe nguMark Tele’a waseNew Zealand. Nakuba amaBhokobhoko enqobe imidlalo engu-11 kwengu-13 ayidlalile kulo nyaka, aphinde avikela iNdebe yoMhlaba ngokuguqisa iNew Zealand kowamanqamu ngoMgqibelo ebusuku, u-Etzebeth nguyena kuphela umdlali waleli qembu ofakwe eqenjini elibunjwa ngabadlali abathathwa njengabahamba phambili ezindaweni abazidlalayo enkundleni, iWorld Rugby Men’s Dream Team ka-2023.

Kufakwe abahlanu baseFrance, abahlanu base-Ireland nabane baseNew Zealand. Abanye abalandeli bamaBhokobhoko bashaye amakhala ngokuzitshwa kwabadlali bamaBhokobhoko. Abanye bebethi abanendaba nemiklomelo, okusemqoka wukuthi elakuleli lingompetha bomhlaba. USoNtando kaNdzundza uphawule kanje kuTwitter: “Babazonda ngempela ompetha bomhlaba, iNingizimu Afrika. Ingabe le miklomelo eyokududuza labo abahluliwe? Leli qembu elikhethiwe, ngaphandle kuka-Eben, lingayisutha induku kumaBhokobhoko.”

UZenzele Khupe naye akugculisekanga, wathi: “Leli qembu ligcwele abadlali abavela emazweni asenyakatho. Uma beshisa kangako pho kwenzeke kanjani ukuthi amaqembu abo angangeni kowandulela owamanqamu nowamanqamu?” UBuyie Mthembu ophawule kuFacebook, uthe: “Okusalayo singompetha bomhlaba. Kumele bakhiphe u-Etzebeth kuleli qembu lezehluleki.” Kulo mcimbi, owayengukaputeni wamaBhokobhoko, uJohn Smit, uthole iSpecial Merit Award ngomsebenzi awenza emphakathini selokhu awagaxa emgibeni amakhokho. Owayenguzakwabo, uBryan Habana, uhlonishwe ngokufakwa kwiWorld Rugby Hall of Fame.

U-Tyla Nathan-Wong waseNew Zealand ubengumdlali wesifazane ohamba phambili embhoxweni wabesifazane weSeven’s. Eminye imiklomelo yabesifazane izomenyezelwa ekuhambeni kwesonto ngemuva kokuphothulwa komqhudelwano we-WXV. Uhlu oluphelele lwabanqobe kumaWorld Rugby Awards: World Rugby Men’s 15s Player of the Year in partnership: – Ardie Savea (New Zealand)

World Rugby Coach of the Year: – Andy Farrell (Ireland) World Rugby Men’s 15s Breakthrough Player of the Year: – Mark Tele’a (New Zealand) World Rugby Men’s Sevens Player of the Year: – Rodrigo Isgro (Argentina)

World Rugby Women’s Sevens Player of the Year: – Tyla Nathan-Wong (New Zealand) World Rugby Referee Award: – David McHugh (Ireland) Vernon Pugh Award for Distinguished Service: – George Nijaradze (Georgia)

Rugby for All Award: – SOS Kit Aid International Rugby Players Special Merit Award: – John Smit (South Africa) International Rugby Players Men’s Try of the Year: – Duhan van der Merwe (Scotland)