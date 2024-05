Lokhu wakwenza ewina umklomelo weLesley Manyathela Golden Boot edlalela iSwallows ngesizini ka-2011/2012.

Kuleyo sizini wadla nomklomelo wePSL Footballer of The Season, Absa Premiership Player of The Season nePlayers’ Player of The Season.

Kubadlali baseMzansi abaphambili embangweni womklomelo wamagoli nokufinyelela kwangu-20 kukhona uTshegofatso Mabasa wePirates (15) no-Igraam Rayners weStellenbosch (14).