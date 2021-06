BANGENE enkundleni behleka kuvela elomhlathi abadlali beChippa United ngemuva kokuthi izimbangi zabo zosuku, iRoyal AM, zishiye enkundleni ungakaqali umdlalo obekumele ziwusingathe eChatsworth Stadium, eThekwini ngoLwesibili ntambama.

Umdlalo ubuphethwe ngunondweba uThando Ndzandzeka, owenze konke okwenziwa ngaphambi kokuthi umdlalo uale.

Uze wathatha nebhola walibeka enkundleni, nabasizi bakhe bahlola konke enkundleni ngisho nezinethi ukuthi zimi ngokuyikho yini.

Ubebonakala uNdzandzeka ukuthi uyazibamba ukuhleka sekufanele ashaye indweba yokuqalisa umdlalo. Ulinde kancane ebheke emhubheni wokungena enkundleni ngaphambi kokushaya indweba kabili, kathathu eqeda umdlalo.

🔴 BREAKING 🔴



Royal AM arrived at the Stadium but for reasons yet to be established, have now started packing their bags and equipment and are abandoning the match and leaving the Stadium!!!



More to follow.....



🤡 pic.twitter.com/Np9pzu5pNZ