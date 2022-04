UMAKADEBONA futhi ongumhleli wemiqhudelwano yezokusubatha, uCeli Makhoba, uthi nakuba libukeka lizoba phezulu izinga lomjaho wakulo nyaka kwiTotalSports Two Oceans Marathon, kodwa ubona abasubathi baKwaZulu-Natal bezokwazi ukuphuma ohlwini lwabathathu abazophuma phambili.

UMakhoba ubona uBongumusa Mthembu noNkosikhona Mhlakwana bezokwazi ukuqeda phakathi kwabasubathi abathathu abazophuma phambili emjahweni ozoqala namuhla, usongwe kusasa, eKapa.

Umjaho iTwo Oceans, okhuza ibuya nonyaka ngemuva kweminyaka emibili ungagijinywa, uqala namuhla, eKapa, ngebanga lika-21km usongwe kusasa ngomjaho omkhulu ka-56km okuyiwona obhekwe ngabomvu.

UMthembu nguye ovikela isicoco seTwo Oceans esigabeni sabesilisa, agcina ewunqobe ngo-2019, kwathi kwabesifazane umhlanganiso wadliwa nguGerda Steyn.

UMhlakwana ongumpetha wePrince Mangosuthu Ultra Marathon ne-Ethekwini Best of the Best Marathon uzobe egijima okokuqala kulo mjaho.

"Phezu kokuba libukeka lizoba phezulu izinga lomjaho weTwo Oceans wakulo nyaka, kodwa ngingasho ngokungangabazi ukuthi uMthembu noMhlakwana ngibabona besethubeni elihle kakhulu lokungena kubagijimi abathathu bokuqala.

Ngaphandle uma kungaqhamukanga isimo sezulu esithile esingase siphazamise indlela abahlose ukugijima ngayo kulo mjaho, kodwa ngendlela abazilungiselele ngayo nangendlela ababukeka bebeqatha ngayo angingabazi nakancane ngabo," kusho uMakhoba.

UMthembu uya kulo mjaho nje, uphume isibili koweBest of the Best Marathon webanga lika-42km obungoFebhuwari, eThekwini, elandela uMhlakwana odle umhlanganiso.

Ngemuva kwalowo mjaho ogijinywe ngasekupheleni kukaFebhuwari, uMthembu ukubeke kwacaca ukuthi uzimisele ngokusivikela isicoco seTwo Oceans Marathon, okungumjaho awuthatha njengesendlalelo soweComrades Marathon ozogijinywa ngo-Agasti, nawo asha amashushu ngokuwunqoba nonyaka emva kokuphuma isibili ngo-2019 eqeda kuhlabana ngeTwo Oceans.

Laba basubathi baseKZN bakhombise ngokusobala ngokushabashekela kwabo ngomjaho weTwo Oceans njengoba bengagijimanga emjahweni iDurban City Marathon ogijinywe ngeledlule, eThekwini, ngoba bezilungiselela wona.

Umsubathi ozodla umhlanganiso kwiTwo Oceans yakulo nyaka esigabeni sabesilisa nabesifazane uzokhala amuke noR250 000, ophume isibili agoduke noR125 000, kuthi ophume isithathu ahlomule ngoR65 000.

Ngaphandle kukaMthembu ovikela isicoco, abanye abasubathi ababhekiwe emjahweni wakulo nyaka kubalwa kubona uDavid Gatebe, uJustin Chesire waseKenya.

Kwabesifazane kubhekwe uSteyn osewunqobe iminyaka ilandelana umjaho weTwo Oceans ngo-2018 nango-2019, uMamorallo Tjoka waseLesotho, u-Irvette Van Zyl noDominika Stelmach wasePoland.

UTjoka uphume isibili ngo-2019, kwathi uStelmach owayedle umhlanganiso ngo-2018 waphuma isine, uVan Zyl uphume isithathu ngo-2019.