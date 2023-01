UMDLALI wasesiswini waMaZulu, uThabo Qalinge, uthe ubukela enjinini yeMamelodi Sundowns, uThemba “Mshishi” Zwane, njengomunye wabadlali asebegcine ifomu enhle amasizini elandelana kwiDStv Premiership.

Ngaphandle kokunqoba inqwaba yezindebe neqembu lakhe, uZwane (33), uphinde wawola imiklomelo eminingi eminyakeni edlule okuhlanganisa nokuqokwa njengeFootballer of the Year, Player’s Player of the Season, PSL Midfielder of the Season neminye.