“Intwana yaseKasi ngakho-ke kumnandi ukumbona esimele ngendlela egculisayo. Ngizishaya isifuba ngaye,” kuphetha uZwane.

Amagalelo kaMaswanganyi abonakele kule sizini njengoba eqokelwe naseminxeni ehlukene kumaPSL Awards. Uzobanga koweDStv Premiership Player’s Player of the Season, Midfielder of the Season, MTN 8 Last Man Standing, neNedbank Cup Player of the Tournament.