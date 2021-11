BAZOBANGA nezingwazi zomhlaba abaqeqeshi baseNingizimu Afrika, uPitso Mosimane noManqoba Mngqithi, abaqokelwe umklomelo weManager of The Year kuma-International Football History and Statistics (IFFHS) Awards ka-2021.

UMosimane, opheka i-Al Ahly, noMngqithi, obeyiphini lakhe kwiMamelodi Sundowns, yibona kuphela abaqeqeshi baseMzansi abaqokelwe ama-IFFHS aseSwitzerland.

UMANQOBA Mngqithi omunye wabaqeqeshi beMamelodi Sundowns uqokwe noPitso Mosimane emunxeni wabaqeqeshi abavelele Isithombe: BACKPAGEPIX

Bazobanga lo mklomelo nabaqeqeshi abahlonishwa umhlaba wonke okukhona kubona uThomas Tuchel ofike kwiChelsea ngoJanuwari wayiwinisa i-UEFA Champions League ne-UEFA Super Cup. Abanye nguZinedine Zidane ohlukane neReal Madrid yaseSpain, Pep Guradiola (Manchester City), Diego Simone (Athletico Madrid), Antonio Conte (Inter Milan), Unai Emeri (Villarreal), Ole Gunnar Solksjaer (Manchester United) noMauricio Potchettino (PSG).

Emuva kokuvela kwegama likaMosimane kwabaqokelwe imiklomelo ye-IFFHS, ubhale ekhasini lakhe le-twitter ebonga bonke abamesekayo.

Ngo-2021 uMosimane uwine indebe yeCAF Champions League neyeCaf Super Cup ne-Al Ahly. UMngqithi uqokwe ngenxa yokuwina iligi yeDStv Premiership neSundowns ebambisene noRhulani Mokwena noSteve Komphela.

Nyakenye lo mklomelo udliwe nguHans Dieter-Flick obengumqeqeshi weBayern Munich osepheka iqembu lesizwe laseGermany.

Kwi-Al Ahly, uMosimane uqokelwe imiklomelo ye-IFFHS nonozinti wakhe, uMohamed El Shennawy, obevimbele iqembu lesizwe lase-Egypt kuma-Olympics. UShennawy uzobanga kowe-IFFHS Goalkeeper of The Year nezinsephe zonozinti emhlabeni okubalwa uGianluigi Donnarumma wase-Italy, ovimbela iPSG yaseFrance, David de Gea (Manchester United), Thibaut Courtois (Real Madrid), Kasper Schmeichel (Leicester City), Ederson (Manchester City), Eduard Mandy (Chelsea), Andre Onana (Ajax Amsterdam), Alison (Liverpool), Jan Oblak (Athletico Madrid) nabanye.

Omunye umklomelo obhekwe ngabomvu oweMen's Best Player of The Year ozobangwa yizihlabani zomhlaba okukhona kuzona uRobert Lewandowski weBayern Munich owowine nyakenye, Lionel Messi, Neymar noKaylen Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), N'Golo Kante noJorginho (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City) nabanye.

Abawinile bazomenyezelwa ekuqaleni kukaDisemba.