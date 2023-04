AKATHUKILE umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uRhulani Mokwena, ngokugqoza kwamagoli esilomeni somdlali wakhe, uCassius Mailula, osembangweni wemiklomelo emikhulu kwiPremier Soccer League kule sizini.

UMailula (21), akusekho ukufunisela ekutheni ungowakhe umklomelo we-PSL Young Player of the Season ka-2022/2023 kodwa indaba isisekutheni angase aphinde adle nemikhulu imihlanganiso okuyi-PSL Footballer of the Season ngokunjalo ne-PSL Players’ Player of the Season.