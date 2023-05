Khonamanjalo, i-University of Western Cape isaqhwakele kwi-log yeHollywoodbets Super League ngemuva kokwehlula iRoyal AM ngo 3-0 eParow Park ngoMgqibelo.

Kusayibhedela iMa-Indies Ladies esabambeke emsileni ngamaphuzu ayisithupha ngemuva kokuguqiswa yiCopperbelt FC ngo 2-1. Isele ngephuzu kwiCity Lads neCoal City Wizards, okungamanye amaqembu awukudla kwenduku kule sizini.

Imiphumela yeHollywoodbets Super League yangempelasonto: First Touch Academy 3-1 City Lads, Durban Ladies 0-1, Copperbelt FC 2-1 Ma-Indies, University of Western Cape 3-0 Royal AM, University of Pretoria 2-0 Thunderbirds Ladies, University of Johannesburg 1-1 Tshwane University of Technology, Coal City Wizards 0-9 Mamelodi Sundowns Ladies, TS Galaxy Queens 5-0 Richmond United.