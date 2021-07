OBEYINJINI yasesiswini kwiKaizer Chiefs, uWillard “Salt and Vinegar” Katsande, usebhale incwadi yokuvalelisa kusihlalo weqembu uKaizer Motaung, nakubalandeli kulandela ukushiya kwakhe eqenjini asedlale kulo iminyaka ewu-10.

Ngasekuqaleni kwaleli sonto kumenyezelwe ukuthi uKatsande (35) ungomunye wabadlali abasohlwini lwabachithwa yiChiefs, ngemuva kokuba inkontileka yakhe neqembu ingavuselelwanga.

Lo mdlali odabuka eZimbabwe, ujoyine iChiefs ngo-2011 esuka kwi-Ajax Cape Town. Usedlala imidlalo engu-326 naMakhosi uma sekuhlanganiswa yonke imiqhudelwano, lokhu kumenze waqopha irekhodi lokuba ngumdlali wangaphandle odlale imidlalo eminingi ukubedlula bonke abadlali bokufika, asebeke bagqoka ijezi laMakhosi.

Ngemuva kokumenyezelwa kokushiya kwakhe uKatsande ube esebhala incwadi yokuvalelisa kwenye yezinkundla zokuxhumana.

“Ngizizwa nginokudabuka enhliziyweni yami ukuthi sengiyashiya emndenini wami ebengiwuthanda, iKaizer Chiefs,” kubhala uKatsande.

“Ngizizwa ngihloniphekile futhi ngibonga angiphezi kusihlalo weqembu, uMnuz Kaizer Motaung, ngokunginika kwakhe ithuba lokumela lesi sikhungo esikhulukazi kule minyaka eyishumi edlule.

“Kubo bonke abalandeli beChiefs ngedlulisa ukubonga kwami okukhulu ngokungeseka nokungikhuthaza kwenu kuyo yonke le minyaka, ngezikhathi ezimnandi nezinzima. Ngizizwa ngibusisekile ukumela iqembu engikhule ngililandela, ngadlala kulona imidlalo engu-320. Nganqoba nalo izindebe ezine, ngaphinde ngadlala kwiChampions League. IKaizer Chiefs iyohlale iyikhala lami njalo enhliziyweni yami.”

“Uhambo luyaqhubeka, futhi sekuqala isahluko sempilo esisha kimina. Ezinganeni zami, ngiyabonga ukwemukela kwenu iKaizer Chiefs njengengxenye ebalulekile ezimpilweni zethu. Ukuthula Noxolo. Amakhosi For Life - Willard ‘Salt and Vinegar’ Katsande.’

Tribute to our soldier @WillardKatsande. Thank you for your dedication to the brand over the years. We salute you and will remember you for your contribution to the Gold & Black!



You will always be an Amakhosi!



