Eminye imiklomelo ebikade ibhekwe ngabomvu ihambe kanje:

Female Boxer of The Year (Simangele Hadebe), Male Boxer of The Year (Sivenathi Nontshinga), Promoter of The Year (Ayanda Matiti-Xaba Promotions), KO of The Year (Wandile Ngxeke v Athenkosi Ndongeni), Ring Announcer of The Year (Sipho Mashego), Male Prospect of The Year (Donjuan van Heerden), Female Prospect (Monalisa Takane), Match Maker of The Year (Abbey Mnisi), Manager of The Year (Damien Durandt), Trainer of The Year (Khangelani Jack).

Khonamanjalo: IMvelo Promotions ihlela izimpi ezizoholwa ngekaPrince Dlomo ongumpetha waseNingizimu Afrika noMarcus Lebogo ophethe ibhande le-African Boxing Union (ABU).