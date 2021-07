OWAYENGUKAPUTENI weKaizer Chiefs, uTefu Mashamaite, ubona kufanele leli qembu lizivuselele izinkontileka zabadlali asebephinde baficwa ngumqeqeshi uStuart Baxter.

UMashamaite wayeyinsika yeqembu likaBaxter elagcina ukuwina izindebe eNaturena ngesizini ka-2014/2015. Kubadlali bangaleso sikhathi sekusele abane kuphela, okungu-Itumeleng Khune, Erick Mathoho, Willard Katsande noBernard Parker. Bobane baphelelwe yizinkontileka kwiChiefs ekupheleni kukaJuni. Kulindeleke ukuthi banikwe ezesikhashana ukuze bezodlala owamanqamu weCaf Champions League ne-Al Ahly ngoJulayi 17.

"IChiefs kufanele ibagcine laba badlali ngoba bayasazi isitayela sikaBaxter. Bazosiza nabanye abadlali ukuthi basheshe bayiqonde indlela uBaxter aqeqesha ngayo futhi banesipiliyoni. Bangabaholi kubadlali abasebancane," kusho uMashamaite owayibamba nakwiBidvest Wits nakwiSuperSport United.

Ngaphansi kukaBaxter, uMashamaite uwine imiklomelo ehlukene, okungowomdlali ovelele kwiPremier Soccer League (PSL), iPSL Footballer of The Season, Players' Player of The Season noweDefender of The Season awudlulisela kuMathoho.

"Ngithemba ukuthi ukubuya kukaBaxter kuzozishintsha izinto. Kubi ukuthi iqembu elisezingeni leChiefs lingawini lutho isikhathi eside kangaka. Ngiyayeseka emqhudelwaneni weCaf Champions League. Konke ikwenzela uMzansi. Kodwa uBaxter kufanele anikwe isikhathi ngoba asemaningi amasizini iqembu lidonsa kanzima," kusho uMashamaite.

Emuva kwesikhathi eside uMashamaite engabonakali enkundleni, uqoke ukusungula inkampani ephethe abadlali ebizwa ngeThe Collective Sports Agency (TCSA) enanamahhovisi eMgungundlovu.

"Inhloso yethu wukusiza abadlali ngokuthi bakwazi ukulungisela impilo uma sebeliyekile ibhola. Sifuna ukufaka umfutho ekutheni bayonge imali eminyakeni cishe engu-10 esigabeni esikhokhelayo. Sibonile ukuthi yiningi imali abadlali abayitholayo ebholeni kodwa iyabaphunyuka ngenxa yempilo abayiphilayo nengcindezi ababhekana nayo emiphakathini ngoba sebedumile. Ngakho sifuna bakwazi ukuzinakekela ngisho sebeliyekile ibhola," kusho uMashamaite.