Kusinda kwehlela kwiMa-Indies esesemsileni ngeqanda ngemuva kwemidlalo eyisithupha, kanjalo neThunderbirds esacoshe amaphuzu amabili kuphela.

Imiphumela yeHollywoodbets Super League: Richmond United 3-1 University of Johannesburg, Thunderbirds 0-4 City Lads, Mamelodi Sundowns Ladies 1-0 University of Pretoria, Ma-Indies 0-5 University of Western Cape, JVW FC 1-1 TS Galaxy Queens, First Touch 3-1 Coal City Wizards, Durban Ladies 3-1 Copperbelt, Royal AM 0-0 Tshwane University of Technology.