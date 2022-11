"Sizoba nesikhathi sokubahlaziya, bayiqembu eliqinile emuva naphambili. Angisho uCristiano Ronaldo yedwa kodwa nabanye abadlali. IManchester United iyiqembu elikhulu futhi nayo izobe ihlose ukunqoba."

Imidlalo yeLast 16 yeChampions League: Liverpool v Real Madrid, RB Leipzig v Manchester City, Club Brugge v Benfica, AC Milan v Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt v Napoli, Borussia Dortmund v Chelsea, Inter Milan v Porto, Paris Saint-Germain v Bayern Munich

Imidlalo yeLast 16 ye-Europa League: Barcelona vs Manchester United, Juventus vs Nantes, Sporting Lisbon vs FC Midtjylland, Shakhtar Donetsk vs Rennes, Ajax vs Union Berlin, Bayer Leverkusen vs Monaco, Sevilla vs PSV Eindhoven, RB Salzburg vs Roma