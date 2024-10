Leli qembu lasePitoli, selibe ngompetha bakuleli amasizini amane elandelana selokhu kwasungulwa iligi kazwelonke yebhola labesifazane ngo-2019.

Imiphumela yeHollywoodbets Super League: TUT Matsatsantsa 3-2 Royal AM, University of Pretoria 0-3 Mamelodi Sundowns, Durban Ladies 1-1 University of Fort Hare, Copperbelt FC 0-1 JVW FC, University of Western Cape 4-1 Lindelani Ladies, University of Johannesburg 2-0 Richmond United, First Touch 2-1 City Lads, TS Galaxy Queens 6-0 Thunderbirds Ladies.