KUSHANELE umgadli weMamelodi Sundowns uPeter Shalulile emcimbini wePremier Soccer League (PSL) wokuklomelisa abenze kahle kwisizini yeDStv Premiership neGladAfrica Championship ka-2020/2021 ngokwahlukana.

UShalulile ugoduke nemiklomelo yePSL Footballer of the Season neDStv Premiership Player’s Player of the Season kulo mcimbi obuseRandburg, eGoli, izolo ebusuku.

Lo mgadli waseNamibia uhlomula nje ushiya ngemuva uzakwabo kwi’Downs, uThemba Zwane noThabiso Kutumela weMaritzburg United kuyona yomibili imiklomelo. Ngokunqoba uqophe umlando ngokuba wumdlali wokuqala waseNamibia ukudla le miklomelo.

Umklomelo wePSL Footballer of the Season uvotelwa ngokukhethekile ngabaqeqeshi bamaqembu adlala esigabeni esikhulu bese kuthi iDStv Premiership Player’s Player of the Season ivotelwa ngabadlali uqobo. Umuntu akavumelekile ukuvotela aseqenjini elilodwa naye.

Umqeqeshi waMaZulu FC, uBenni McCarthy nguyena oqokwe waba iDStv Premiership Coach of the Season kulandela ukushayela kwakhe umkhumbi woSuthu wawubeka endaweni yesibili kwi-log yeDStv Premiership, okuyindawo ephezulu kunazo zonke leli qembu laseKZN eseke laqeda likuyona.

U-Evidence Makgopa weBaroka FC ugoduke nomklomelo weDStv Premiership Most Promising Player of the Season kwathi uNjabulo Ngcobo weSwallows FC wathola oweDStv Premiership Defender of the Season. UZwane, ngesizini edlule, owathatha imiklomelo etholwe uShalulile, ugoduke noweDStv Premiership Midfielder of the Season.

Igoli likaTebogo Mokoena weSuperSport United alivalele enethini bebhekene neStellenbosch FC, kube ilona elivotelwa njengeDStv Premiership Goal of the Season. UDenis Onyango wamaBrazilians angompetha beligi, uqokwe njengonozinti ovelele.

KwiMTN 8 i-Last Man Standing ihambe noDeon Hotto we-Orlando Pirates.

Unozinti weTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) uWashington Arubi uyena odle umhlanganiso kwiNedbank Cup Player of the Tournament, uKhanyisa Mayo weRichards Bay wadla oweNedbank Cup Most Promising Player of the Tournament. Khonamanjalo iPSL ithe imiklomelo yonompempe neminye yeGladAfrica izobuye yenziwe.

Isiyonke imiklomelo ihambe kanje;

PSL Footballer of the Season:

Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns).

DStv Premiership Player’s Player of the Season:

Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns).

DStv Premiership Coach of the Season:

Benni McCarthy (AmaZulu FC).

DStv Premiership Young Player of the Season (U/21):

Evidence Makgopa (Baroka FC).

DStv Premiership Goalkeeper of the Season:

Denis Onyango (Mamelodi Sundowns).

DStv Premiership Defender of the Season:

Njabulo Ngcobo (Swallows FC).

DStv Premiership Midfielder of the Season:

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns).

DStv Premiership Goal of the Season:

Tebogo Mokoena (SuperSport United).

DStv Premiership Top Goalscorer:

Bradley Grobler (16 amagoli).

MTN Last Man Standing:

Deon Hotto (Orlando Pirates)

Nedbank Bank Cup Most Promising Player:

Khanyisa Mayo (Richards Bay).

Nedbank Cup Player of the Tournament:

Washington Arubi (Tshakhuma Tsha Madzivhandila).

DStv Diski Challenge Re-Wired:

Player of the Tournament (Siyanda Nyanga, Mamelodi Sundowns).

DStv Diski Challenge Re-wired:

Top Goalscorer: Tahir Goedeman, Cape Town City (6), Kamohelo Hola, Kaizer Chiefs (6), Asanda Buthelezi, Maritzburg United (6) noBoitomelo Radiopane, Orlando Pirates (6).