Lo mdlali odabuka eNamibia uthathe indondo enkulu yePSL Footballer of the Season, waqokwa njengeDStv Premiership Player's Player of the Season neyokuba umshayimagoli ovelele kwiDStv Premiership, evalela awu-23.

Uzakwabo u-Andile Jali, obegaqele izindondo eminxeni ehlukene, ubashaye emakhanda abagijima esiswini emuka neDStv Premiership Midfielder of the Season, wengenza neyokuba umdlali ovelele kuyona yomibili imncintiswano yomkhumulajezi, iMTN 8 Last Man Standing neNedbank Cup Player of the Season.

Nangesizini edlule uShalulile uyena othole imiklomelo emikhulu kwiPSL, oweFootballer of the Season nowePlayer’s Player of the Season.

"Ngiyabonga kubona bonke ozakwethu kanye nabaqeqeshi abangivotele. Bekungeyona isizini elula eqenjini nakimina njengoba besimatasatasa kwiChampions League nasemiqhudelwaneni yasekhaya," kusho uShalulile kwiSuperSport.