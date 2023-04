Lo mqeqeshi unikezwe izintambo kwiRoyal AM ngaphambi kokuqala kwesizini kanti ubeqeqesha i-University of Johannesburg naseqenjini lesizwe labesifazane lika-Under 17.

“Ngesikhathi ngisadlalela iBanyana sasingena ekhempini sizizwa ukuthi asikho ezingeni elifanele. Amaligi asezingeni elihloniphekile manje futhi umqeqeshi weqembu lesizwe akadingi ukuqala phansi uma abadlali befika ekhempini. Ngikholwa wukuthi lokhu kuzosiza namaqembu ka-Under 20 no-Under 17 ngoba abadlali abaneminyaka ehlukene bayatholakala kumaligi akuleli,” kuphetha yena.

Imiphumela yeHollywoodbets Super League yangempelasonto: Copperbelt 0-2 University of Western Cape, Durban Ladies 1-2 University of Pretoria, Ma-Indies Ladies 1-0 Thunderbirds, University of Johannesburg 3-0 First Touch, Richmond United 1-0 City Lads, Coal City Wizards 0-6 TS Galaxy Queens, JVW FC 1-0 Tshwane University of Technology, Mamelodi Sundowns Ladies 0-1 Royal AM.