XOLILE MPISANE

ABALANDELI baMaZulu kufanele balisebenzise ngokugcwele ithuba lokubuka iqembu labo bukhoma enkundleni uma selidudulana neRaja Casablanca emdlalweni weCaf Champions League, ngoLwesihlanu.

Lokhu kushiwo yisikhulu esibhekene nezokuxhumana phakathi kwaleli qembu nabalandeli, uPhumlani Dube, ngemuva kokunikwa imvume yokungenisa abalandeli abangu-2 000 kulo mdlalo.

Usuthu luzotholana phezulu naleli qembu laseMorocco, emdlalweni omqoka kaGroup B eMoses Mabhida Stadium, kusasa ngo-6 ebusuku.

Sekuphele iminyaka engaphezulu kwemibili lwagcina ukudlala phambi kwabalandeli balo. Umdlalo wokugcina wasekhaya ngaphambi kokubheduka kobhubhane lweCovid-19, kwakungowomkhaya lapho lwalubhekene neLamontville Golden Arrows koweligi ngoFebhuwari ka-2020.

"Lolu udaba obelukhulunyelwa phansi ukuze siqale sithole isiqinisekiso esigcine sisithole namhlanje (ngoLwesithathu) ekuseni," kusho uDube.

"Amathikithi aseyadayisa futhi sesibutholile nobufakazi obuqhamuka kwabanye abalandeli asebewatholile ukuthi akhona ngempela. Atholakala eTicket Pro nezitolo eziyinqwaba ezisebenzisana nale nkampani edayisa amathikithi.

"Okubalulekile ukuthi labo abafisa ukuya kulo mdlalo, kumele baphathe izitifiketi zokugomela iCovid-19 uma beyothenga amathikithi baphinde baziphathe futhi uma sebeza enkundleni.

"Kubalulekile ukuthi sigcizelele ukuthi noma uliphethe ithikithi ngosuku lomdlalo kodwa kuzodingeka ukuthi usiphathe nesitifiketi sokugoma ukuze ungene enkundleni.

"Okunye esikunxusayo kubalandeli bethu nabathandi nje bebhola ukuthi bazidlubhe ziphelele izimpahla zabo zoSuthu ukukhombisa ukweseka iqembu futhi bacule ngendlela esibazi ngayo. Amathikithi azotholakala ngoR80,”

IRaja iqhwakele kuGroup B ngamaphuzu ayisishiyagalombili, ilandelwe i-ES Setif naMaZulu, ababambene ngamaphuzu ayisithupha, emsileni kuvale iHoroya ngamaphuzu amathathu.

Wonke amaqembu asasethubeni lokudlulela kuma-quarterfinal uma ethola imiphumela emihle kule midlalo emibili esele.

IMamelodi Sundowns beyibukelwe ngabalandeli abangu-2 000 ngesikhathi iguqisa i-Al Ahly yase-Egypt ngo-1-0 eFNB Stadium ngempelasonto edlule.

Lokhu kubuyise ithemba lokuthi abalandeli sebezovunyelwa nokuthamela imidlalo ye-Premier Soccer League ezinkundleni maduze.

Zehlile izihlathi ngoLwesibili, uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uDkt Nkosazana Dlamini Zuma, ememezela ukuthi izwe lisazoqhubeka ngaphansi komthetho wezinhlekelele (National State of Disaster) kuze kushaye u-Ephreli 15.

Yize sekunesikhathi imidlalo efana nombhoxo nekhilikithi ivumela abalandeli abangu-2 000 ezinkundleni kodwa ziyanda izikhalo zokuthi lesi sibalo sinyuswe.

Inhlangano yabalandeli bebhola kuleli, iNational Football Supporters Association, ihlele imashi ngaphandle kwase-Orlando Stadium, ngaphambi komdlalo obuphakathi kwe-Orlando Pirates neKaizer Chiefs ngoMashi 5.

Isicelo esikhulu esidluliselwe ezikhulwini zePSL ukuthi kubuyiswe abalandeli abazogcwalisa okungenani uhhafu wenkundla kuyona yonke imidlalo. Akuthembisi ukuthi kuzokwenzeka lokhu maduzane njengoba uhulumeni usayiqinisile imithetho.

Tickets are NOW available at TicketPro outlets at R80 a pop for all age groups. Limited tickets available. Please note that proof of vaccination is required for purchasing a ticket! ⚠️ pic.twitter.com/wij98vXxIX