“Ngiyathanda ukuyikholwa into ayishilo kodwa sengiyibone kaningi into efana naleyo. Ngiyayihlonipha inkulumo yakhe kodwa ukuthola ucingo oluvela kuyena yikhona engiyoqinisekisa ngakho. Ithuba afuna ukunginika lona ngingalijabulela kakhulu ngoba yithina vele esilidlalile ibhola, ngakho-ke sinomqondo ongcono ngalo.

I-University of Western Cape ivuke yazithatha ngemuva kokudliwa yiMamelodi Sundowns ngempelasonto edlule, ithela phansi iJVW FC ngo 2-0. ISundowns isaqhwakele ngamaphuzu angu-37 njengoba idle i-University of Johannesburg. Ilandelwa yi-UWC ngangu-36 neTS Galaxy Queens ngangu-31.

Emsileni kusavale iCoal City Wizards neMa-Indies Ladies, abanamaphuzu ayisikhombisa nayisithupha, ngokwehlukana.

Imiphumela yeHollywoodbets Super League yangemeplasonto: Coal City Wizards 2-4 Durban Ladies, University of Western Cape 2-0 JVW FC, Tshwane University of Technology 2-0 Richmond United, Thunderbirds Ladies 0-3 Royal AM Ladies, University of Pretoria 7-0 Ma-Indies Ladies, Copperbelt 2-2 City Lads, TS Galaxy Queens 0-0 First Touch, University of Johannesburg 1-2 Mamelodi Sundowns Ladies.