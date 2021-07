ICHIPPA United isiqashe uGavin Hunt njengomqeqeshi omusha ozovala isikhala esivuleke kushiya uLehlohonolo Seema osekwiLamontville Golden Arrows.

IChilli Boyz idalule izindaba zokuqasha uHunt ngoLwesithathu emini. UHunt usejoyina iChippa nje, uxoshwe iKaizer Chiefs ngasekupheleni kwesizini edlule ephikwa yimiphumela.

Ubekade ejoyine Amakhosi ekuqaleni kwesizini edlule, wawashiya ezabalazela ukuqeda kwiTop 8, ewabeke nasemidlalweni eyandulela owamanqamu kwiCaf Champions League.

“IChippa United Football Club iyakujabulela ukumemezela ukuthi isiqashe uGavin Hunt njengenhloko yabqeqeshi. Siyakwamukela e-Eastern Cape ekhaya leChilli Boys,” kusho isitatimende saleli qembu.

Umbuzo okufngenzeka ukuthi usolimini kwiningi labalandeli bebhola kuleli, ukuthi ngabe uHunt uzohlala isikhathi esingakanani kuleli qembu njengoba usihlalo walo uSiviwe Mpengesi edume ngokuvulela izembe kubaqeqeshi?

Ngesizini edlule leli qembu ebelivika izembe liqeqeshwe, uDan Malisela, Lehlohonolo Seema obuye kabili noVladislav Heric.

Chippa United Football Club is pleased to announce the appointment of Gavin Hunt as the Club’s new Head Coach.



Chippa United Football Club is pleased to announce the appointment of Gavin Hunt as the Club's new Head Coach.

Welcome to Eastern Cape, The Home Of The Chilli Boys.