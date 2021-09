UMQEQESHI we-Al Ahly uPitso Mosimane uqhoshele iqembu eligijima kwi-English Premier League, iBrighton and Hove Albion ngokuba yiqembu elincane kuneqembu aliphekayo elingompetha beCAF Champions League.

UMosimane uveze lokhu ngoLwesibili ebusuku engxoxweni nomethuli wohlelo lweRadio 2000, iSports Night Live, u-Andile Ncube.

“Akabuyiswanga yimi uTau (e-Afrika), ubuyiswe yisimo. Ngokubona kwami iBrighton ayikaze imsebenzise ngisho kusalungiselelwa isizini entsha,” kuchaza uPitso ngokusayina lo mgadli weBafana Bafana.

UPitso uqhube watshela u-Andile ukuthi abantu kumele bakhumbule ukuthi i-Al Ahly yiqembu elikhulu kuneBrighton.

“Ngabe iBrighton yiqembu elikhulu kune-Al Ahly? I-Ahly ingaphezulu. Ngixolele kodwa siphuma kwiClub World Cup. Angiboni ukuthi bamhlonipha ngendlela obekumele bamhloniphe ngayo,” kusho uMosimane.

UTau ukhuza ibuya e-Afrika kulandela ukushiya enqobe isicoco seCAF Champions League naye uPitso Mosimane besakwiMamelodi Sundowns ngo-2016.

E-Europe ngesizini ka-2018/2019 ufike wadlala kahle eBelgium, waba ngumdlali ovelele eqenjini ayebolekiswe kulo eBelgium, i-Royale Union Saint Gilloise. Ukudlala kahle kuleli qembu kwamwelisela kwelinye lamaqembu amakhulu eBelgium, iClub Brugge, anqobe nayo isicoco seJupiler Pro League ngesizini ka-2019/2020, wadlala nakwi-EUFA Champions League nayo.

Ushiye leli qembu wabolekiswa kwi-RSC Anderlecht ngesizini ka-2020/2021 nayo egijima kwiPro League, eqeqeshwa yinkakha yeManchester City, uVincent Kompany. Ufike wadlala ingcwenga yebhola nakhona, okwafakela ingcindezi umqeqeshi weBrighton, uGraham Potter, ukuthi ambuyise eqenjini ngoJanuwari nonyaka. I’Lion of Juda’ ifike yalizwa ngendaba ijezi eqenjini likaPotter nokho.

Esithangamini nabezindaba eDobsonville Stadium ngoMsombuluko ntambama, lapho bekwamukelwa khona abadlali ekhempini yeBafana, uTau uphawule okokuqala ngokujoyina i-Al Ahly.

What are you looking at my boy? You will definitely make history again.

Remember, 23 October 2016, together we wrote history in Borg El Arab Stadium. https://t.co/wKVgX5wvGS