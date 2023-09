Useqoqe imiklomelo eminingi okubalwa ne-Uefa Men’s Player of the Year, FWA Footballer of the Year ngokunjalo nePFA Players’ Player of the Year.

Ngaphendle-ke kodwa kokunqoba iWorld Cup, uMessi naye usebenzile kwiParis Saint Germain eyisiza inqobe iLigue 1.

Ngo-Ephreli ukhuphukele emlandweni edlula uCristiano Ronaldo njengohamba phambili ngamagoli jikelele emaligini ase-Europe ngangu-702.