SITHEMBISO MKHIZE

IMENENJA kaThemba “Mshishi” Zwane weMamelodi Sundowns ithi kumele bathinte iqembu abazimisele ngokusayinisa lo mdlali oyiqale ngenothi eliphezulu isizini yeDStv Premiership.

UJazzman Mahlakgane ophethe izindaba zale nsephe utshele Isolezwe ukuthi sekuke kwafika kuye ukuthi uPitso Mosimane oqeqesha i-Al Ahly e-Egypt, uyayifuna. Nokho uthe akukho ukuxhumana okusemthethweni osekwenzekile phakathi kwakhe noMosimane noma i-Al Ahly.

Uthe akafuni ukwanda ngalolu daba ngoba kumele kuhlonishwe ukuthi uZwane unenkontileka neSundowns.

“Angifuni ukuqamba amanga, kufikile ezindlebeni zami ukuthi uMosimane ufuna uZwane amjoyine e-Egypt. Kulukhuni-ke ukuphawula ngalolu daba ngoba akukho ukuxhumana okusemthethweni osekube khona. Angazi mhlawumbe i-Al Ahly seyike yaba nakho ukuxhumana neSundowns. Udaba olunjena lubucayi ngoba uZwane ungomunye wabadlali ababalulekile kwiSundowns. Ngaphandle kwalokho kumele sikuhloniphe ukuthi unenkontileka neSundowns,” kusho uMahlakgane.

Kuthintwa uShupi Nkgadima osemnyangweni wezokuxhumana kwiSundowns uthe ucela ukubhalelwa umyalezo, ngeke akwazi ukukhuluma ngamahebezi ocingweni. Akawuphendula umyalezo abhalelwe wona. Kwale noma esekhunjuzwa kodwa wangabuyela entathelini. Iwindi lokusayiniswa kwabadlali livaliwe kuleli ngoMsombuluko. Seliyoze livulwe ngonyaka ozayo. Omunye umdlali weSundowns okuke kwavela uthi ufunwa uMosimane, uGaston Sirino.

Kuvela lezi ndaba nje, ezinyangeni ezedlule uMahlakgane watshela Isolezwe ukuthi uZwane ngeke esamyisa ndawo, uzogugela kuleli.

Wayekusho lokhu emuva kokuvela kwamahebezi athi le njini igaqelwe amaqembu athile phesheya kwezilwandle.

UMahlakgane wakhala ngeminyaka yobudala esihambile kuZwane (33). Waphinde waziseka ngokuthi iligi yakuleli isezingeni eliphezulu. Wathi ngeke aphuphise uZwane ngokumyisa kumaligi angasile, ufanelwe ukudlala kwahloniphekile.

Selokhu uZwane abuyela kwiSundowns, ephuma ekubolekisweni kwiMpumalanga Black Aces, ungomunye wabadlali abebengaconsi phansi kuMosimane owayefike kwiSundowns ngo-2012.

Kwisizini edlule uZwane uqokwe njengomdlali ovelele kwiPremiership. Ubuye wamuka nomklomelo wePlayers' Player of the Season, Midfielder of the Season noweSundowns Players' Player of the Season.

Kwaqala usoseshini wezintatheli iSouth African Football Journalist Association (Safja) owamgixabeza ngomklomelo womdlali velele kwisizini edlule.

UZwane ungomunye wabadlali abanqobe izicoco zeligi noMosimane amahlandla amahlanu.

Nalo mqeqeshi uphinde wanqoba kabili iTelkom Knockout neNedbank Cup ngokuhlukana kwemiqhudelwano.

Unqobe neCaf Champions League ngo-2016 neCaf Super Cup ngo-2017. Lo mdlali kuzobhekwa ukuthi aqhubeke nefomu aqale ngayo uma iSundowns seyivakashele iMaritzburg United ngoMgqibelo eHarry Gwala Stadium ngo-8.15 ebusuku. Useshaye amagoli amahlanu kwiligi, emidlalweni emihlanu.