ISIBABULI seMamelodi Sundowns neBafana Bafana uThemba “Mshishi” Zwane, sidalula ubunzima bokuthola ijezi eqenjini elinabadlali abanekhono njengamaBrazilians njengoba kudinga ukuzimisela nokuzinakekela. Izolo uZwane uhlabane ngomklomelo wokuba ngumdlali ovelele kwiDStv Premiership phakathi kuka-Okthoba noNovemba. Selokhu kuqale isizini usevalele phakathi amagoli ayisithupha, emidlalweni eyisithupha yeligi.

Umqeqeshi weSwallows FC uBrendon Truter, uhlabane ngomklomelo womqeqeshi ovelele ku-Okthoba noNovemba. Kuze kube manje Izinyoni aziyazi induku kwiPremiership, ekubeni kuyisizini yazo yokuqala esigabeni esiphezulu ngemuva kweminyaka zagcina ukubonakala kulesi sigaba.

UZwane uthe uyakujabulela ukuwola izicoco ngayedwana, kanjalo njengeqembu kodwa wathi akulula neze ukuthola ijezi nsuku zonke kwiSundowns. Ngesizini edlule lo mdlali ubeyiMidfielder of the Season, Footballer of the Season nePlayer’s Player of the Season.

“Ukuziphatha kahle, ukulalela nokusebenza ngokuzimisela yizinto okumele zikubuse uma ungumdlali weSundowns. Kubalulekile nokulala, uphumule kahle ngoba imidlalo miningi ngakho kumele ngakusasa uvuke unomdlandla,” usho kanje uZwane.

Ebuzwa ukuthi ngabe uzokwazi yini ukuvikela zonke izicoco nemiklomelo ayinqobe ngesizini edlule nezakhe, uZwane uqale wahleka, wathi: “Indlela esiqale ngayo isizini inikeza ithemba impela. Okubalulekile ngami ukuthi ngifuna ukwenza kangcono kunoThemba wangesizini edlule. Lokhu kusho ukuthi ngifuna ukuqhubeka nokuwola izicoco nezami.”

AmaBrazilians aqhwakele kwi-log yeDStv Premiership. Abalandeli beSundowns bakhalile kuhamba uPitso Mosimane ngaphambi kokuqala kwesizini. Nokho selokhu ehambile, awukho umehluko otheni njengoba uManqoba “TV” Mngqithi, Steve “Mphathi” Komphela noRulani Mokwena beyibambe ngohlelo kuleli qembu.

“Awukho nhlobo umehluko otheni selokhu kuhambe uPitso. Izinto zisafana, mhlawumbe kungaba nje indlela esima ngayo uma sidlala kodwa okunye kusefana. Njengoba uPitso ewola kwasani ne-Ahl Ahly, ngiyambongela kakhulu. Impela ufanelwe yikho konke okuhle okuza ngakuyena. Ngizizwa ngithobekile ngokuthi ngasebenza naye,” kusho uZwane.