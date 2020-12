STHEMBISO NGOBESE

UBONA besethubeni elihle lokungena kwiNedbank Cup Last 32, uPitso Dladla, ongumqeqeshi woThongathi FC olugijima esigabeni seGladAfrica Championship.

NgoMgqibelo Uthongathi luzobhekana neFree State Stars emdlalweni wokuhlungela ukungena kwiLast 32 weNedbank Cup, eGoble Park, eFree State ngo-3pm.

Umqhudelwano weNedbank uhlanganisa amaqembu agijima kwiDStv Premiership, GladAfrica, nasesigabeni seSafa, iMotsepe League ne-SAB League. Umqhudelwano uhambisana nethikithi lokungena kwiCaf Confederation Cup kompetha.

Umdlalo wangoMgqibelo uyimpinda mshaye kwazise emasontweni amabili edlule la maqembu kade ebhekene emdlalweni weligi wokuvula isizini yeGladAfrica. Uthongathi lwanqoba lowo mdlalo ngo 1-0 wegoli lika-Issa Sarr.

Ekhuluma neSolezwe uDladla, uthe bazimisele ngokuqhubeka lapho begcine khona. Uqhube wathi kungenzeka babe nezinguquko ezincane eqenjini azolibophela.

“Ngenxa yokuthi imidlalo yethu icinene kakhulu kulezi zinsuku ngicabanga ukuthi kumele kube khona izinguquko engizenzayo ngasohlangothini lwabadlali. Kumele kube khona engibaphumuzayo ukuze nalabo abebengakalitholi ithuba lokudlala selokhu kuqale isizini bazibonakalise ukuthi baliphatheleni iqembu.

“Kule sizini iqembu lisayinise inqwaba yabadlali abavela emakilabhini adlala kwiMotsepe League kanti ngijabula kakhulu ngokuthi iningi labo likhombisa ukusibamba ngokushesha isitayela sokudlala kweqembu.

“Umdlalo wethu neStars uzoba ngonzima kakhulu kwazise sizobe sifuna ukuziphindiselela (iStars) kodwa-ke sizosifica kabi sisefomini enhle kabi kulezi zinsuku,” kusho uDladla.

Uthe umdlalo wabo odlule ubanikeze isithombe sobuthaka beStars.

“Okungenza ngibone sisemathubeni amahle kakhulu okunqoba kulo mdlalo wukuthi sibubonile ubuthaka beStars emdlalweni odlule. Okuhle wukuthi nenkundla yabo sesiyijwayele, ngakho-ke ayikho nencane into engibona ingasivimba ekutheni sinqobe umdlalo. Sizimisele kakhulu ngokuzibekisela indawo emqhudelwaneni weNedbank.”

Imidlalo yeNedbank Last 32 yeGladAfrica Championship:

Kusasa - Ngo-3pm: Cape Town All Stars vs Royal AM-(Parow Park).

NgoMgqibelo- Ngo-3pm: Pretoria Callies vs Steenberg United (Lucas Moripe); Polokwane vs TS Sporting; (Old Peter Mokaba); Pondo Chiefs vs Cape Town Spurs (Chatsworth Stadium); FS Stars vs Uthongathi (Goble Park); Sekhukhune vs Jomo Cosmos (Makhulong).

NgeSonto- 3pm: JDR Stars vs Cape United (Giant Stadium).