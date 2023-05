NgoLwesine iPSL imemezele bonke abaqokelwe imiklomelo ezokhishwa emcimbini ozoba ngoMeyi 28. ISundowns, ewine iligi yePremiership, imeleke cishe kuyona yonke iminxa ehlale ibhekwe ngabomvu eMzansi.

Unozinti wayo, uRonwen Williams, osayine esuka kwiSuperSport United ekuqaleni kwesizini, uqokwe eminxeni emithathu: okungoweDStv Premiership Goalkeeper of The Season, PSL Footballer of The Season noweDStv Premiership Players' Player of The Season azowubanga nozakwabo, uThemba Zwane noMonnapule Saleng we-Orlando Pirates.

UZwane, owine umklomelo wePSL Footballer of The Season ngesizini ka-2019/2020, uqokelwe nakoweDStv Premiership Midfielder of The Season. Lo mklomelo uzowubanga nozakwabo, uTebogo Mokoena noSaleng. Abanye abadlali beSundowns abangenza kugcine kubukwa yona emcimbini nguKhulisa Mudau, ozobanga oweDStv Premiership Defender of The Season noNkosinathi Sibisi we-Orlando Pirates, noGiven Msimango weTS Galaxy. UCassius Mailula uqokwe koweDStv Premiership Young Player of The Season no-Olwethu Makhanya weStellenbosch noThapelo Maseko weSuperSport United. Ngaphezu kwalokho, umqeqeshi weSundowns, uRhulani Mokwena, uqokelwe umklomelo womqeqeshi ovelele. Uzowubanga noJose Riveiro we-Orlando Pirates noGavin Hunt weSuperSport United.