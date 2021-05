SEBENQUME ukumasha abalandeli beqembu lebhola, iKaizer Chiefs abangcilisekile

BAHLONGOZA ukubhikisha abalandeli beqembu lebhola kuleli eseliphenduke ukudla kwenduku kule sizini, iKaizer Chiefs.

Laba balandeli bathi ngeke iphele le nyanga bengamashelanga eNaturena, beyoshiya uhla lwezikhalo zabo, okubalwa kuzo ukungaphathwa kahle kweqembu abathi yikho osekuliphendule ihlaya kuleli.

Bathi indlela eliphethwe ngayo iqembu isidale ukuthi lizizwe ngendaba izindondo kusukela ngo-2015.

Abalandeli baMakhosi bakhala ngokuthi leli qembu kalibahloniphi njengabantu abalesekayo futhi libehlisa isithunzi.

Ephawula omunye kwiTwitter, uthe: โ€œNgiyaziqhenya ngabalandeli baMakhosi ngokuthi bazimele. Ngithemba ukuthi kuzohamba kahle.โ€

Bayakugxeka abanye loku, bathi yingani laba abakhalayo bengayishiyi iChiefs, babheke amanye amaqembu abangaweseka kwiPSL.

Bobby will tell them thats a family business...u can move to another team if u aint satisfied...๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚#KaizerChiefsProtest pic.twitter.com/jGqzRU2fTo — ๐Ÿ”—Kerrin Edwards ๐Ÿ”— (@Uncle_Majozi) May 7, 2021

#KaizerChiefsProtest we are sick and tired of this poor management i support this protest 100% — YandisaMshumi (@YandisaMshumi6) May 7, 2021

We getting our club back...cant let this brand go down the drain in our life time#KaizerChiefsProtest pic.twitter.com/JpcxIIWQv6 — Jay Monokoane (@JayM_Soundz) May 7, 2021

Love to see it ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚I love it when fans are passionate about their sport and actually engage in making a positive change. Good luck makhosi amahle โœŒ๐Ÿฝโค๏ธ



love, a Buccaneer fan ๐Ÿ–คโ˜ ๏ธ #KaizerChiefsProtest pic.twitter.com/oLZiHc6AfK — Thandeka Buhlebethu Sindane (@Buhlebethu_) May 7, 2021

IChiefs idonsa ngodizili kwiligi njengoba isendaweni yesishiyagalolunye kwi-log yeDStv Premiership. Umqeqeshi wayo, uGavin Hunt, usabhekene nomqansa wokuzama ukufaka iqembu kwiTop 8 ukuze lizoba sethubeni lokunqoba indondo yeMTN 8 ngesizini ezayo.

Ekhuluma neSowetan ngalolu daba okhulumela iChiefs, uVina Maphosa, uthe akukho angakusho ngasebekubonile ezinkundleni zokuxhumana kodwa bazohlangana bakudingide ngesonto elizayo.