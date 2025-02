Ukulimala kukaJali sekusho ukuthi ngeke esakwazi ukuyogijima kwi-Best of the Best Marathon ezogijinywa ngoMashi 2, eThekwini.

Nyakenye, lo mgijimi ulale isibili kwi-Best of the Best yebanga lika-42km ehlezi ezithendeni kuNkululeko Mgubhela okunguyena odle umhlanganiso.

Ngo-2023, nguyena uJali owayedle umhlanganiso kulo mjaho we-Best of the Best onika abagijimi ithuba lokwenza izikhathi zokuzibekisea indawo kwiTwo Oceans Marathon egijinywa ngo-Ephreli, neComrades egijinywa ngoJuni.