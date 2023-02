UMhlakwana uthe uzosebenzisa i-Ethekwini Best of the Best Marathon ukwenza isiqiniseko sokuthi kulo nyaka uyayinqoba iTwo Oceans.

Izinto zimhambela kahle uMhlakwana ogijimela iHollywoodbet AC. Ama-Ravens AC ahlela iBest of the Best amqoke njengenxusa lalo mjaho kulo nyaka.

I-Ethekwini Best of the Best okuhlungelwa ngayo iComrades Marathon nayo iTwo Oceans, izoqalela iphinde iphelele eKings Park Athletics Stadium, eThekwini, ngeSonto. Isibhamu sizoqhuma ngo-5 ekuseni kwibanga lika-42km nakwelika-21km.

NgoJanuwari, ikilabhu yakhe iHollywoodbets AC imhloniphe ngomklomelo weBest Male Runner of the Year, yabuye yamhlonipha ngokunqobela le kilabhu indondo yokuqala yegolide kwiComrades nyakenye.

Lo msubathi ugcizelele ukuthi kulo nyaka akakubhekile kangakho ukunqoba iBest of the Best kodwa uzimisele ngokusiza abanye abasubathi ekwenzeni isikhathi esingaphansi kwamahora amathathu.

"Uma kwenzeka ngiyinqoba iBest of the Best sekuyoba ibhonasi. Empeleni kulo nyaka ngizobe ngibuyisela emphakathini. Ngifuna ukusiza abafwethu nodadewethu ukuthi bangene kwiTwo Oceans nakwiComrades Marathon. NgeBest of the Best ngizobe futhi ngilungisela iTwo Oceans. Nakuba kuzoba nzima kuyo kodwa kulo nyaka kuyisifiso sami ukuyinqoba," kusho uMhlakwana.

UMhlakwana unxuse abagijimi ukuthi baphume ngobuningi bazoyibamba kwiBest of the Best njengoba ekholwa wukuthi izobanikeza izikhathi abazingayo ukungena kwiComrades Marathon nakwiTwo Oceans.