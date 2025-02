UMGIJIMI okhombisa ukudlondlobala, uNkululeko Mgubhela, usha amashushu ngokuyogijima okokuqala kwiTotalsports Two Oceans Marathon yebanga lika-56km ezogijinyelwa eKapa, ngo-Ephreli 6.

Nokho uMgubhela (27) ngaphambi kokuba abhekise amabombo kwiTwo Oceans, uzimisele ngokuvikela isicoco sakhe kwiBest of the Best Marathon yebanga lika-42km, ezogijinywa ngoMashi 2, isuka eKings Park Athletics Stadium, eThekwini, iphelele khona kule nkundla.

IBest of the Best ehlanganisa ibanga lika-42km, elika-21km, 10km no-5km, ingomunye wemijaho yokwenza izikhathi zokubekisa indawo kwiTwo Oceans nakwiComrades Marathon.

UMgubhela wadla umhlanganiso kwiBest of the Best nyakenye ngesikhathi esingu-02:22:02, eshiya uMholi Jali owalala isibili ngo-02:25:21, isithathu kwaba nguLithokoa Khoete ngesikhathi esingu-02:26:42.