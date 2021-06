ANGASE awezwe ngendaba ama-Olympics aseJapan umpetha welong jump kuleli uLuvo Manyonga kulandela ukuphula omunye umthetho we-Athletics Integrity Unit (AIU).

I-AIU imemezele lesi sinqumo ngoLwesihlanu ntambama lapho eveze khona ukuthi uManyonga ujeziselwa ukuhluleka ukuzethula ngesikhathi ebhekwa abantu abahlola igazi labasubathi ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi izikhuthazi.

UManyonga ujeziselwa ukuthi bekungokwesibili ephula umeththeo we-World Athletics kanti isigwebo sakhe siqale ngoDisemba 23 2020.

The Disciplinary Tribunal has banned South African long jumper Luvo Manyonga for four years from 23 December 2020 for whereabouts failures, his second violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

